Работники Ozon в Екатеринбурге рассказали о нехватке вакцины от менингококка

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Работники отмечают, что вакцинировали лишь часть персонала, а остальным якобы просто выдали маски. При этом работа продолжается в прежнем режиме, пишет Е1.
Сотрудники рассказали и то, что поверхности не обрабатываются, а прививки закончились еще 6 июля. Соцдистанции здесь тоже нет, все работают, находясь очень близко друг к другу, сообщила одна из сотрудниц
В целом, как отметила работница, сотрудники сейчас думают о том, что им страшно умереть. О переживаниях они сообщали руководству, а те их успокаивали, сообщая, что «умерли только те, у кого уже и так была болезнь, несовместимая с жизнью».
Другие сотрудники распределительного центра подтверждают эти слова и добавляют, что замеры температур не производится. Около медицинского кабинета наблюдается очередь — люди хотят сделать прививку. Однако вакцины пока нет.
В пресс-службе маркетплейса опровергли эти высказывания и добавили, что принимают все меры для недопущения распространения менингококка. Также здесь отметили, что вспышка инфекции никак не отразилась на сроках получения товаров.