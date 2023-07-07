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Работники Ozon в Екатеринбурге рассказали о нехватке вакцины от менингококка

7 июля 2023, 10:45
Фото: 1MI
По словам сотрудников Ozon после вспышки менингококка вакцины от этой инфекции хватило не для всех сотрудников. Также они утверждают, что в филиале не соблюдаются меры профилактики.

Работники отмечают, что вакцинировали лишь часть персонала, а остальным якобы просто выдали маски. При этом работа продолжается в прежнем режиме, пишет Е1.

Сотрудники рассказали и то, что поверхности не обрабатываются, а прививки закончились еще 6 июля. Соцдистанции здесь тоже нет, все работают, находясь очень близко друг к другу, сообщила одна из сотрудниц

В целом, как отметила работница, сотрудники сейчас думают о том, что им страшно умереть. О переживаниях они сообщали руководству, а те их успокаивали, сообщая, что «умерли только те, у кого уже и так была болезнь, несовместимая с жизнью».

Другие сотрудники распределительного центра подтверждают эти слова и добавляют, что замеры температур не производится. Около медицинского кабинета наблюдается очередь — люди хотят сделать прививку. Однако вакцины пока нет.

В пресс-службе маркетплейса опровергли эти высказывания и добавили, что принимают все меры для недопущения распространения менингококка. Также здесь отметили, что вспышка инфекции никак не отразилась на сроках получения товаров.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Вакцина#Менингококк#OZON#Смерть от менингококка и болезнь сотрудников Ozon в Екатеринбурге#Происшествия
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