Ребенок чуть не умер из-за ошибки медсестры в Екатеринбурге

Все это привело к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца девочке. Врачам удалось спасти ребенка.



А в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Теперь ей грозит до шести лет тюремного заключения. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.