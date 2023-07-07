Ребенок чуть не умер из-за ошибки медсестры в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сделала это медсестра-анестезист Областной детской клинической больницы, сообщает Shot. После проведения операции медработница вытащила из горла ребенка трубку, исключительно благодаря которой она дышала.
Все это привело к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца девочке. Врачам удалось спасти ребенка.
А в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Теперь ей грозит до шести лет тюремного заключения. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.