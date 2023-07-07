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Ребенок чуть не умер из-за ошибки медсестры в Екатеринбурге

7 июля 2023, 07:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из-за ошибки медсестры чуть не задохнулся ребенок. Женщина вытащила специальную трубку из горла 7-летней пациентки, после чего она стала задыхаться.

Сделала это медсестра-анестезист Областной детской клинической больницы, сообщает Shot. После проведения операции медработница вытащила из горла ребенка трубку, исключительно благодаря которой она дышала.

Все это привело к гипоксии тяжелой степени, снижению насыщения крови кислородом, уменьшению частоты биения сердца девочке. Врачам удалось спасти ребенка.

А в отношении медсестры возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Теперь ей грозит до шести лет тюремного заключения. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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#Дети#Екатеринбург#Медсестра#Ошибка#Трубка#Операция#Девочка#Уголовное дело#Происшествия#Елена Озерова
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