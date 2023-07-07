Шестеро человек погибли после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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«Промсинтез» является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ в России. Предприятие начало свою деятельность в 1997 году и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного еще в царской России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
На заводе «Промсинтез» трудятся более 1300 человек. Следственные органы проводят расследование, чтобы выяснить причины взрыва и установить возможные нарушения технических мер безопасности.