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Шестеро человек погибли после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

7 июля 2023, 09:45
Шестеро человек погибли, а двое получили ранения в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области. Взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода.

«Промсинтез» является одним из ведущих производителей взрывчатых веществ в России. Предприятие начало свою деятельность в 1997 году и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного еще в царской России, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На заводе «Промсинтез» трудятся более 1300 человек. Следственные органы проводят расследование, чтобы выяснить причины взрыва и установить возможные нарушения технических мер безопасности.

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