Шестеро человек погибли после взрыва на заводе «Промсинтез» в Самарской области

Шестеро человек погибли, а двое получили ранения в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области. Взрыв произошел во время демонтажа технического трубопровода.