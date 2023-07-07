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Шоу танцующих тракторов показали на выставке белорусских товаров в Екатеринбурге

7 июля 2023, 11:26
Фото: Департамент информполитики Свердловской области.
Шоу танцующих тракторов BELARUS устоили водители у ТЦ «Мега» в Екатеринбурге на выставке белорусских товаров.

Восемь тракторов украсили кокошниками, шляпами и венками, наклеили на них нарисованные усы и губы. Водители кружились по площадке, выстраивая транспорт в различные фигуры.

Ярмарку-фестиваль под названием «От всего сердца» можно посетить с 7 по 11 июля. Там можно не только приобрести товары. Запланированы трансляции фильмов, мастер-классы, на которых можно изготовить изделия из глины и соломы, выставка «Познай Беларусь», сообщает департамент информполитики Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свободное время#Трактор#Танец#Ярмарка#Фестиваль#Водитель
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