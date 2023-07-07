Шоу танцующих тракторов показали на выставке белорусских товаров в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Восемь тракторов украсили кокошниками, шляпами и венками, наклеили на них нарисованные усы и губы. Водители кружились по площадке, выстраивая транспорт в различные фигуры.
Ярмарку-фестиваль под названием «От всего сердца» можно посетить с 7 по 11 июля. Там можно не только приобрести товары. Запланированы трансляции фильмов, мастер-классы, на которых можно изготовить изделия из глины и соломы, выставка «Познай Беларусь», сообщает департамент информполитики Свердловской области.