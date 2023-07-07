Сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге подозревается в организации прослушки подчиненного

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
По версии следствия, подозреваемый просил одну из сотрудниц сходить к подчиненному автоинспектору с диктофоном, чтобы вызвать того на откровенный разговор и найти возможность его уволить, пишет Е1.
Сотрудница вместо того, чтобы записывать компрометирующий разговор, обратилась к руководителю областного ГИБДД, а тот, в свою очередь, привлек к делу УСБ.
Диктофон сейчас находится на экспертизе, по результатам которой будет установлено, является ли он запрещенной техникой для получения каких-либо сведений. В ГИБДД Свердловской области проводится проверка.
Напомним, в апреле 2023 года в Ивделе арестовали начальника ГИБДД по подозрению во взяточничестве и вымогательстве, и заключили его под стражу до 11 июня 2023 года.