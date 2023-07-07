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Сотрудник ГИБДД в Екатеринбурге подозревается в организации прослушки подчиненного

7 июля 2023, 13:35
Фото: 1MI
Высокопоставленного сотрудника ГИБДД в Екатеринбурге подозревают в организации прослушки своего подчиненного.

По версии следствия, подозреваемый просил одну из сотрудниц сходить к подчиненному автоинспектору с диктофоном, чтобы вызвать того на откровенный разговор и найти возможность его уволить, пишет Е1.

Сотрудница вместо того, чтобы записывать компрометирующий разговор, обратилась к руководителю областного ГИБДД, а тот, в свою очередь, привлек к делу УСБ.

Диктофон сейчас находится на экспертизе, по результатам которой будет установлено, является ли он запрещенной техникой для получения каких-либо сведений. В ГИБДД Свердловской области проводится проверка.

Напомним, в апреле 2023 года в Ивделе арестовали начальника ГИБДД по подозрению во взяточничестве и вымогательстве, и заключили его под стражу до 11 июня 2023 года.

По обвинению в получении взятки арестован начальник ГИБДД Ивделя
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