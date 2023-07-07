Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?

У местных жителей есть пример того, как в поселке Горноуральский прежний совхоз демонстрировал отношение к людям. Конечно, как сказал наш собеседник, «когда был совхоз, была другая страна», но факт остается фактом — помощь была организована предприятием с разных сторон. Мы спросили у жителей, что они или их родственники помнят о деятельности совхоза. Он был организован в 1975 году на базе дирекции строительства Лайского комплекса.