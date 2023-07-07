Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Как сельскохозяйственное предприятие может помогать местному населению? Обычно они сосредотачивают свою деятельность на обеспечении рабочими местами. Судя по официальным данным, в агрокомплексе трудится 303 сотрудника (по данным 2022 года). Население поселка — почти 3000 человек (по данным 2021 года). Это значит, что 10% местных жителей работают на предприятии, получают зарплату и в целом довольны средней зарплатой в 40 тысяч рублей.
При этом не стоит забывать о том, что свинокомплекс находится в непосредственной близости от поселка, а особенности производства, мягко говоря, мешают населению Горноуральского дышать чистым воздухом. TagilCity.ru не раз поднимал тему о вони, нарушениях предприятия, проверках и их результатах.
По мнению одного из собеседников редакции, компенсировать вред от своей работы свинокомплекс «Горноуральский» в лице директора Вадима Куликова может тем, что будет прислушиваться к просьбам жителей поселка. И речь идет не о каких-то масштабных проектах.
Точно знаю, два года назад, когда мы собирали всеми жителями средства на построение детской площадки. Хороших в нашем населенном пункте нет, только как из «Сайлент Хилл» — полу живые времен СССР. Обратились к свинокомплексу с просьбой помочь. На что они сначала согласились, а потом перестали брать трубки. Просто поставили активистов в игнор. Это я точно знаю, так как сбором средств занималась в том числе и моя мама. Какую помощь надо оказывать нам? На ум приходит только то, чтобы они выполнили обещание, — рассказала местная жительница Горноуральского Ирина.
Тем временем, жители Горноуральского имеют конкретные идеи, которые можно брать, реализовать и получать положительный фидбек.
Что касается проектов, в которые обязаны вложиться агрокомплекс. У нас в поселке есть детский сад №26, там есть бассейн для оздоровления деток, он не работает много лет. Почему бы не отремонтировать его? Обновить фасады домов в яркие краски, чтобы глаз радовался, а-то гетто какое-то. Очень много можно придумывать и мечтать, — делится местный житель Александр.
По словам Александра, местного активиста, агрокомплекс иногда помогал расчищать пешеходные переходы от снега по просьбе главы поселка. Однако на этом информация о «добрых делах» у коренных горноуральцев заканчивается.
Общественник Горноуральского Андрей Гебень уверен, что агрокомплексу совместно с администрацией Горноуральского городского округа стоит создать прозрачный план мероприятий с объектами, датами, необходимыми суммами. Пока информация об игноре со стороны Вадима Куликова вновь подтверждается.
Мы писали руководству свинарника предложение участия в социальной жизни, но ответа так и не получили. Что-то мне подсказывает, что агрокомплекс не помогает. Я уверен, что администрация скажет, что агрокомплекс помогает, однако кому и в каких объемах, это останется предметом сомнений. Поэтому я и говорю — прозрачный план с объектами, сроками, датами и деньгами, — отметил Андрей Гебень.
Мы не поверили, что агрокомплекс вообще не интересуется общественной жизнью поселка, и исследовали сайт администрации Горноуральского городского округа, а также старые материалы «Пригородной газеты».
Как оказалось, некоторое время назад агрокомплекс поддерживал детский спорт — футбольный клуб «Финист-Факел» из Горноуральского. Директором тогда был Андрей Баркин. В 2019 году он помог организовать выезд спортсменов на всероссийские соревнования по мини-футболу.
Другой бывший директор агрокомплекса «Горноуральский» Сергей Миков в 2018 году принимал участие в торжественном открытии клуба настольного тенниса. По публикации можно понять, что предприятие сделало вклад в покупку оборудования.
Нынешний директор агрокомплекса по публикациям в СМИ был замечен как член жюри конкурса «СуперМама–2022». Вероятно, одна из победительниц получила сертификат на покупку свинины. А еще в 2023 году свинокомплекс благодарили за вкусные пироги, предоставленные на кулинарное шоу для педагогов Горноуральской школы.
На этом о социальной ответственности и участии в жизни поселка в информационном поле данные заканчиваются. Вероятно, агрокомплекс решил сохранить добрые дела в тайне. К сожалению, узнать о реализуемых в проектах от самого директора Вадима Куликова не удалось — он проигнорировал вопрос и заблокировал журналиста в Telegram.
У местных жителей есть пример того, как в поселке Горноуральский прежний совхоз демонстрировал отношение к людям. Конечно, как сказал наш собеседник, «когда был совхоз, была другая страна», но факт остается фактом — помощь была организована предприятием с разных сторон. Мы спросили у жителей, что они или их родственники помнят о деятельности совхоза. Он был организован в 1975 году на базе дирекции строительства Лайского комплекса.
Когда был совхоз — была другая страна, все предприятия тянули лямку социальной нагрузки, в совхозе был целый цех, который занимался поселком, благоустраивал, сажал деревья, строил или ремонтировал детские площадки, тротуары, дороги. Кроме того, за каждым из «микрорайонов» посёлка были закреплены «шефы» — это цеха совхоза, которые дополнительно участвовали в содержании дворовых пространств. Я не помню, но микрорайонов было или 6 ,или 9, я жил в «молодёжном» микрорайоне. У меня мама работала в совхозе. И да, каждый работник получал 5 кг мяса бесплатно каждый месяц. Сейчас такого подхода не осталось ни на каких предприятиях, — отметил Андрей Гебень.
Ирина, как и многие другие местные жители, — внучка семьи, которая получила жилье в поселке в годы, когда строился совхоз. До сих пор она живет и работает в Горноуральском.
По-моему, давали квартиры. Наш поселок строился как раз для работников совхоза. Мои дедушка с бабушкой оказались здесь как раз поэтому, — поделилась девушка.
Александр Ваткин помнит, как совхоз содержал местные спортивные секции.
Наша хоккейная команда гремела на всю область, была конно-спортивная школа, лошади были реально породистые, порядок был в посёлке, светло и тепло.