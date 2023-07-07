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Стали известны детали внезапной смерти от инфекции работника Ozon в Екатеринбурге

7 июля 2023, 08:03
Фото: 1MI
Стали известны детали смерти 21-летнего сотрудника Ozon, работающего в Екатеринбурге.

Он скончался от менингококковой инфекции. Молодого человека звали Кирилл Кугенев, пишет Е1.

По словам отца Кирилла Рамиля, в Екатеирнбург молодой человек приехал из Магнитогорска 15 июня вместе с другом. Они жили в общежитии, которое для них предоставил работодатель.

Сейчас, по словам Рамиля, компания утверждает, что Кирилл на них не работал. Также он говорит, что фирма утверждала, что диагноз неверный и не хотела вводить карантин.

В результате чего, по официальным данным, зараженных уже семь человек и двое умерших. Вместе с сыном в общежитии проживало большое количество гастарбайтеров из Средней Азии. 22 июня заболели всей комнатой, написали менеджеру, попросили выходной, на что был ответ: «Давайте завтра отдохнете», — сказал Рамиль.

А 30 июня мужчине резко стало хуже. На следующий день ему вызвали скорую, прождали ее около часа, вечером его госпитализировали и через 5,5 часов он скончался, утверждает Рамиль.

По словам отца умершего, все тело Рамиля было покрыто сыпью, температура тела составляла 39 градусов. При этом вместо инфекционной больницы, его отвезли в районную.

Также Рамиль сказал, что сын не получил зарплату. А после его смерти семье компания не оказала никакой поддержки.

В Ozon сказали, что Кирилл действительно работал на их складе, но оформлен был у компании ООО «Д-Персонал». Поэтому всю информацию о нем получали именно они.

О факте его смерти сообщил Минздрав, причем о причине смерти они пока ничего не говорят. Дело в том, что такая информация связана с медицинской тайной, поэтому врачи ее предоставляют только родным и Минздраву, — сказали в компании.

Также в фирме утверждают, что как только узнали о вспышке инфекции, сразу же ввели масочный режим, организовали вакцинацию и медосмотры. Также сотрудников с признаками болезни госпитализировали для лечения.

Также представители маркетплейса сказали, что ООО информировали их о том, что финансово помогли семье Кирилла, но, если это не так, они просят сообщить им об этом.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Инфекция#OZON#Родители#Работник#Происшествия
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