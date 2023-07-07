Стали известны детали внезапной смерти от инфекции работника Ozon в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Он скончался от менингококковой инфекции. Молодого человека звали Кирилл Кугенев, пишет Е1.
По словам отца Кирилла Рамиля, в Екатеирнбург молодой человек приехал из Магнитогорска 15 июня вместе с другом. Они жили в общежитии, которое для них предоставил работодатель.
Сейчас, по словам Рамиля, компания утверждает, что Кирилл на них не работал. Также он говорит, что фирма утверждала, что диагноз неверный и не хотела вводить карантин.
В результате чего, по официальным данным, зараженных уже семь человек и двое умерших. Вместе с сыном в общежитии проживало большое количество гастарбайтеров из Средней Азии. 22 июня заболели всей комнатой, написали менеджеру, попросили выходной, на что был ответ: «Давайте завтра отдохнете», — сказал Рамиль.
А 30 июня мужчине резко стало хуже. На следующий день ему вызвали скорую, прождали ее около часа, вечером его госпитализировали и через 5,5 часов он скончался, утверждает Рамиль.
По словам отца умершего, все тело Рамиля было покрыто сыпью, температура тела составляла 39 градусов. При этом вместо инфекционной больницы, его отвезли в районную.
Также Рамиль сказал, что сын не получил зарплату. А после его смерти семье компания не оказала никакой поддержки.
В Ozon сказали, что Кирилл действительно работал на их складе, но оформлен был у компании ООО «Д-Персонал». Поэтому всю информацию о нем получали именно они.
О факте его смерти сообщил Минздрав, причем о причине смерти они пока ничего не говорят. Дело в том, что такая информация связана с медицинской тайной, поэтому врачи ее предоставляют только родным и Минздраву, — сказали в компании.
Также в фирме утверждают, что как только узнали о вспышке инфекции, сразу же ввели масочный режим, организовали вакцинацию и медосмотры. Также сотрудников с признаками болезни госпитализировали для лечения.
Также представители маркетплейса сказали, что ООО информировали их о том, что финансово помогли семье Кирилла, но, если это не так, они просят сообщить им об этом.