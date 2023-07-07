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Супружеские пары поздравили в Нижнем Тагиле с Днем семьи, любви и верности

7 июля 2023, 13:34
Фото: 1MI
7 июля в Нижнем Тагиле в парке «Народный» состоялось торжественное праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности.

Пять пар тагильчан получили знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Они прожили вместе не менее 50 лет. Двум парам вручили медали «За любовь и верность». Их удостаиваются тагильчане, находящиеся в браке более 25 лет и соблюдающие крепость семейных устоев.

Пять семей наградили в рамках эстафеты родительского подвига. Конкурс проводится в Нижнем Тагиле уже 13 лет. В четырех номинациях были отмечены семьи Коноваловых, Дмитренок, Нефедовых, Рябковых и Андросенко.

На мероприятии присутствовал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что самое дорогое в жизни человека — это его семья.

К участникам торжества обратился и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Он поздравил тагильчан с наступающим праздником, пожелал им семейного счастья и взаимопонимания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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