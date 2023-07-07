Супружеские пары поздравили в Нижнем Тагиле с Днем семьи, любви и верности

Пять пар тагильчан получили знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Они прожили вместе не менее 50 лет. Двум парам вручили медали «За любовь и верность». Их удостаиваются тагильчане, находящиеся в браке более 25 лет и соблюдающие крепость семейных устоев.