Супружеские пары поздравили в Нижнем Тагиле с Днем семьи, любви и верности

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Пять пар тагильчан получили знак отличия Свердловской области «Совет да любовь». Они прожили вместе не менее 50 лет. Двум парам вручили медали «За любовь и верность». Их удостаиваются тагильчане, находящиеся в браке более 25 лет и соблюдающие крепость семейных устоев.
Пять семей наградили в рамках эстафеты родительского подвига. Конкурс проводится в Нижнем Тагиле уже 13 лет. В четырех номинациях были отмечены семьи Коноваловых, Дмитренок, Нефедовых, Рябковых и Андросенко.
На мероприятии присутствовал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что самое дорогое в жизни человека — это его семья.
К участникам торжества обратился и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Он поздравил тагильчан с наступающим праздником, пожелал им семейного счастья и взаимопонимания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.