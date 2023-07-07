Технологии 21 века: Нижний Тагил продолжает получать современное медоборудование

В Свердловской области с 2019 года успешно реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его главная цель — снижение смертности от злокачественных новообразований, поэтому ранней диагностике опухолей врачи уделяют особое внимание. В результате с 2019 года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась с 54,6% до 58%.