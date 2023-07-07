Технологии 21 века: Нижний Тагил продолжает получать современное медоборудование

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В Свердловской области с 2019 года успешно реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». Его главная цель — снижение смертности от злокачественных новообразований, поэтому ранней диагностике опухолей врачи уделяют особое внимание. В результате с 2019 года доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась с 54,6% до 58%.
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» медицинские учреждения Нижнего Тагила продолжают модернизироваться. В больницах, диспансерах и поликлиниках города устанавливают современное оборудование и применяют новые технологии, а врачи повышают свою квалификацию.
Чтобы повысить качество диагностики злокачественных новообразований и сформировать экспертную систему при постановке онкологического диагноза, в городе открываются кабинеты с новейшим оборудованием. Так, в филиале Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле 7 июля заработал аппарат МРТ и линейный ускоритель.
Раньше в медучреждении лечилось до 500 пациентов, сейчас эта цифра удвоилась. Ежегодно примерно 900 пациентов получает лучевую терапию в онкологическом отделении, отметил врач-радиолог высшей квалификационной категории, руководитель радиотерапевтической службы Дмитрий Бенцион.
Все диагностическое оборудование филиала подключено к единой компьютерной системе, и специалисты из Екатеринбурга могут помочь врачам из Нижнего Тагила мгновенно. Вместе посмотреть снимки, вместе поставили диагноз. Все это уже реализовано, и каждый день как происходит. Все снимки также автоматически передаются в центральный областной архив медицинских изображений и доступны в любой из больниц, которая подключена к нему, — рассказал первый заместитель Министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
В рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской области будет направлено более 1,7 миллиарда рублей. Современным оборудованием планируется переоснастить не менее 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.
В регионе реализуется пилотный проект по усовершенствованию оказания медицинской помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. Создается сеть специализированных центров для лечения больных. Функционирует 13 таких центров, планируется открыть еще восемь. Это позволит сохранять более 2,5 тысяч жизней в год, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.
Решение проблемы в министерстве здравоохранения видят в проведении профилактических мероприятий и в диспансеризации. Национальный проект «Здравоохранение» как раз предусматривает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации граждан к тренировкам и правильному питанию.
Процесс комплектации лечебных учреждений региона квалифицированными специалистами идет в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области».
В Нижнем Тагиле планы проекта по развитию системы помощи пациентам с кардиологическими патологиями реализуются в Межмуниципальном центре сердца и сосудов в городской больнице №4.
Национальные проекты, в частности проект «Здравоохранение» — очень хороший ресурс пополнение материальной базы, оснащения наших больниц и лечебных организаций. Федеральные средства направляется в Свердловскую область, но есть и доля наших региональных средств. Это вот такая совместная, содружественная работа и она и дает большие результаты. Например, только за 2022 год 3,5 миллиарда рублей направили на переоснащение лечебных учреждений Нижнего Тагила, — сообщил председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике Вячеслав Погудин.