Трамваи на месяц перестанут ходить между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Это связано с тем, что строители займутся врезкой путей к новому трамвайному депо. Для пассажиров на время закрытия запустят автобусный маршрут, который будет курсировать под номером 333А. Сейчас администрация города ищет подрядчика для его обслуживания, пишет Е1.
Напомним, запуск трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой состоялся 31 августа 2022 года. На линии работают вагоны под названием «Львенок», они вмещают до 155 человек и оборудованы, системой климат-контроля, откидной платформой, валидаторами.