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Трое детей утонули с начала купального сезона в водоемах Свердловской области

7 июля 2023, 15:50
Фото: 1MI
В водоемах Свердловской области с открытия купального сезона в 2023 году утонуло 27 человек, трое из которых дети.

О происшествиях на воде с начала лета рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС Свердловской области.

В ведомстве также призвали жителей региона соблюдать безопасность во время отдыха и купания в озерах и реках.

Напомним, вечером 3 июля 2023 года в Екатеринбурге утонул молодой мужчина, зашедший искупаться в Исеть прямо в одежде. Прохожие вызвали скорую помощь. Екатеринбуржца попытались спасти, но не смогли. По словам очевидцев, погибший был нетрезв.

Мужчина утонул в центре Екатеринбурга 3 июля
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