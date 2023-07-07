Трое детей утонули с начала купального сезона в водоемах Свердловской области

Напомним, вечером 3 июля 2023 года в Екатеринбурге утонул молодой мужчина, зашедший искупаться в Исеть прямо в одежде. Прохожие вызвали скорую помощь. Екатеринбуржца попытались спасти, но не смогли. По словам очевидцев, погибший был нетрезв.