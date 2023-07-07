Турист из Москвы травмировался на тарзанке на реке Чусовой

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Как рассказал сам пострадавшей, сюда он приехал вместе с женой на отдых, пишет ИА «Все новости». Они купили сплав и он, как утверждает москвич, был спланирован идеально.
При катании не нужно было держаться руками. А инструктор из компании «Штурм» продернул веревку, но не до конца. Из-за этого, прыгнув, мужчина ударился о землю.
В итоге ему диагностировали множественные переломы позвоночника, шейки бедра, ребер, пятки и ушиб легких. С места сплава пострадавшего госпитализировали в больницу.
К организаторам москвич претензий не имеет. Также он доволен работой медициной.