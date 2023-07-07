Турист из Москвы травмировался на тарзанке на реке Чусовой

При катании не нужно было держаться руками. А инструктор из компании «Штурм» продернул веревку, но не до конца. Из-за этого, прыгнув, мужчина ударился о землю.



В итоге ему диагностировали множественные переломы позвоночника, шейки бедра, ребер, пятки и ушиб легких. С места сплава пострадавшего госпитализировали в больницу.



К организаторам москвич претензий не имеет. Также он доволен работой медициной.