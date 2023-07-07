tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Изображение материала

Турист из Москвы травмировался на тарзанке на реке Чусовой

7 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
Москвич получил тяжелые травмы, прыгнув с тарзанки на реке Чусовой. Это случилось в середине июня в районе камня Омутной. 46-летний Руслан Молчанов упал во время прыжка.

Как рассказал сам пострадавшей, сюда он приехал вместе с женой на отдых, пишет ИА «Все новости». Они купили сплав и он, как утверждает москвич, был спланирован идеально.

При катании не нужно было держаться руками. А инструктор из компании «Штурм» продернул веревку, но не до конца. Из-за этого, прыгнув, мужчина ударился о землю.

В итоге ему диагностировали множественные переломы позвоночника, шейки бедра, ребер, пятки и ушиб легких. С места сплава пострадавшего госпитализировали в больницу.

К организаторам москвич претензий не имеет. Также он доволен работой медициной.

Два жителя Воскресенска Московской области получили травмы из-за падения лифта
Узнать подробнее
Читайте также:
Сотрудник ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле получил тяжелые травмы при взрыве на конвертереТагильчанина с ампутированными ногами после травмы на НТЗМК переводят в Екатеринбург2 млн заплатит фирма за травму на стройке рабочего из Серова
#Сплав#Тарзанка#Река чусовая#Турист#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
Вчера, 09:59
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Сегодня, 06:32
Песня вокалистки из Нижнего Тагила вышла в финал всероссийского конкурса «Родники»
Вчера, 10:17
Двое подростков в Нижнем Тагиле помогали мошенникам обманывать пожилых людей
Вчера, 17:32
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Сегодня, 07:30
Нейросеть рассказала о профессиях, которые не сможет заменить в Нижнем Тагиле
5 июля, 17:14