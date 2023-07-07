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Водитель маршрутки напал на ребенка в Нижнем Тагиле за отказ оплачивать проезд

7 июля 2023, 04:17
Фото: Midjourney
Водитель маршрутки № 30 в Нижнем Тагиле напал на ребенка 11-12 лет за то, что тот отказался оплачивать проезд своих друзей, которые вышли из маршрутки без оплаты. Инцидент произошел вечером 20 июня 2023 года на остановке «Смак».

На остановке мальчики, ехавшие вместе с другом, вышли из транспорта, не отдав за проезд деньги. Водитель стал требовать у ребенка оплату за всех, но тот ответил, что сможет отдать деньги только за себя, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил.

Остальные пассажиры в салоне сказали, что могут сами оплатить проезд за детей, но водитель продолжал требовать деньги у мальчика. Также, по словам очевидцев, он заставлял ребенка звонить своим друзьям, чтобы они вернулись и заплатили, и применил к нему физическую силу.

Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге кондуктор в автобусе избил пассажирку за то, что она села на свободное место рядом с местом кондуктора. Женщина после произошедшего обратилась в полицию.

Кондуктор автобуса в Екатеринбурге избил пассажирку
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Нападение#Дети#Ребенок#Инцидент#18+#Пассажиры#Оплата проезда#Маршрутка#Водитель#Происшествия
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