Водитель маршрутки напал на ребенка в Нижнем Тагиле за отказ оплачивать проезд

На остановке мальчики, ехавшие вместе с другом, вышли из транспорта, не отдав за проезд деньги. Водитель стал требовать у ребенка оплату за всех, но тот ответил, что сможет отдать деньги только за себя, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил.