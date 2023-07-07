Водитель маршрутки напал на ребенка в Нижнем Тагиле за отказ оплачивать проезд

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
На остановке мальчики, ехавшие вместе с другом, вышли из транспорта, не отдав за проезд деньги. Водитель стал требовать у ребенка оплату за всех, но тот ответил, что сможет отдать деньги только за себя, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил.
Остальные пассажиры в салоне сказали, что могут сами оплатить проезд за детей, но водитель продолжал требовать деньги у мальчика. Также, по словам очевидцев, он заставлял ребенка звонить своим друзьям, чтобы они вернулись и заплатили, и применил к нему физическую силу.
Напомним, 16 июня 2023 года в Екатеринбурге кондуктор в автобусе избил пассажирку за то, что она села на свободное место рядом с местом кондуктора. Женщина после произошедшего обратилась в полицию.