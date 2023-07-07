Врач-инфекционист рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылки с Ozon

Менингококк — инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку, через какие-либо вещи заболеть нельзя, рассказал Покровский. Связано это с тем, что менингококк быстро погибает в окружающей среде. Есть вероятность, что на склад Ozon менингококк мог попасть вместе с каким-то заказом.