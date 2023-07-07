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Врач-инфекционист рассказал, можно ли заразиться менингитом через посылки с Ozon

7 июля 2023, 03:43
Фото: 1MI
Врач-инфекционист Вадим Покровский рассказал о том, как могла произойти вспышка менингита среди сотрудников склада Ozon в Екатеринбурге и можно ли им заразиться при получении заказов.

Менингококк — инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, то есть от человека к человеку, через какие-либо вещи заболеть нельзя, рассказал Покровский. Связано это с тем, что менингококк быстро погибает в окружающей среде. Есть вероятность, что на склад Ozon менингококк мог попасть вместе с каким-то заказом.

По словам Покровского, большая часть людей болеет менингококком в виде назофарингита. Однако у некоторых есть, по предположению врача, генетическая восприимчивость к данной инфекции, пишет «МК-Екатеринбург».

Также медик сообщил, что сейчас стоит вопрос о том, нужно ли проводить массовую вакцинацию народа или стоит прививать отдельные категории людей. При этом Покровский отметил, что сейчас менингит на ранней стадии хорошо лечится.

Напомним, недавно умерли двое сотрудников склада Ozon, которые заболели менингитом. Специалистами проводятся исследования для установления точной причины смерти. Всего было зафиксировано семь случаев заболевания менингитом среди работников Ozon.

Два сотрудника Ozon умерли в Екатеринбурге после заражения менингококковой инфекцией
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