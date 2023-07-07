Все окутано дымом: лесной пожар разгорелся на Серовском тракте под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 16:48
Published Сегодня, 16:48
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В связи с возгоранием на трассе сильная задымленность, из-за чего водители автомобилей жалуются на плохую видимость на дороге, пишет Е1.
По словам очевидцев, вся трасса окутана дымом из-за того, что в ближайшем лесу вспыхнул пожар. Подробностей пока нет.
Напомним, 7 июля 2023 года в Свердловской области из-за природных пожаров была объявлена пожарная опасность четвертого класса лесной горимости по шкале региона.