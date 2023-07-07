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Все окутано дымом: лесной пожар разгорелся на Серовском тракте под Екатеринбургом

7 июля 2023, 16:48
Фото: 1MI
Природный пожар разгорелся на Серовском тракте 7 июля 2023 года.

В связи с возгоранием на трассе сильная задымленность, из-за чего водители автомобилей жалуются на плохую видимость на дороге, пишет Е1.

По словам очевидцев, вся трасса окутана дымом из-за того, что в ближайшем лесу вспыхнул пожар. Подробностей пока нет.

Напомним, 7 июля 2023 года в Свердловской области из-за природных пожаров была объявлена пожарная опасность четвертого класса лесной горимости по шкале региона.

Штормовое предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области
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#Пожар#Екатеринбург#Свердловская область#Елизавета Зиборова#Задымление#Трасса#Серовская трасса#Дорога#Видимость#Водители#Природа#Инцидент#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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