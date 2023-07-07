Жителям Свердловской области разрешили жечь костры

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Так, на территориях общественного питания свердловчанам разрешено жечь костры, а также разводить огонь в мангалах, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.
При этом в регионе до сих пор продолжается действие запрета на сжигание мусора, сухой растительности, соломы, а также на проведение различных пожароопасных работ. За нарушение режима жителям области грозит штраф размером от 10 до 20 тысяч рублей.
Напомним, с 4 по 7 июля 2023 года в Свердловской области прогнозируется 4 класс горимости лесных массивов.