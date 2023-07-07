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Жителям Свердловской области разрешили жечь костры

7 июля 2023, 15:18
Фото: Midjourney
В Свердловской области частично отменили ограничения, введенные в связи с особым противопожарным режимом. Ослабление сделали 6 июля 2023 года.

Так, на территориях общественного питания свердловчанам разрешено жечь костры, а также разводить огонь в мангалах, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила.

При этом в регионе до сих пор продолжается действие запрета на сжигание мусора, сухой растительности, соломы, а также на проведение различных пожароопасных работ. За нарушение режима жителям области грозит штраф размером от 10 до 20 тысяч рублей.

Напомним, с 4 по 7 июля 2023 года в Свердловской области прогнозируется 4 класс горимости лесных массивов.

Высокая пожароопасность ожидается в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Пожар#Ограничения#Противопожарный режим#Огонь#Костер#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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