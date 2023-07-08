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Банда грабителей получила срок за попытку взорвать банкомат под Нижним Тагилом

8 июля 2023, 09:01
Фото: 1MI
Банда грабителей пыталась взорвать банкомат в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом. Им вынесен приговор.

Заполучить деньги из банкомата они попытались в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба Пригородного районного суда. Злоумышленников было трое. Они хотели вытащить деньги из банкомата, расположенного в супермаркете «Магнит».

Для этого они попытались взорвать банкомат, но взрыва не произошло — ничего не вышло. Тем не менее им удалось забрать кассовые ящики с деньгами из супермаркета — три тысячи рублей.

Два похитителя получили 3 года лишения свободы, а еще один — 2 года тюремного срока.

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#Елена Озерова#Банкомат#Грабители#Магазин#Касса#Криминал#Нижний Тагил
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