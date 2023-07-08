Банда грабителей получила срок за попытку взорвать банкомат под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Заполучить деньги из банкомата они попытались в сентябре прошлого года, сообщает пресс-служба Пригородного районного суда. Злоумышленников было трое. Они хотели вытащить деньги из банкомата, расположенного в супермаркете «Магнит».
Для этого они попытались взорвать банкомат, но взрыва не произошло — ничего не вышло. Тем не менее им удалось забрать кассовые ящики с деньгами из супермаркета — три тысячи рублей.
Два похитителя получили 3 года лишения свободы, а еще один — 2 года тюремного срока.