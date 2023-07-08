Безопасные пляжи найдены в Свердловской области

Чтобы посетить их, придется выехать за пределы Екатеринбурга. Безопасными признаны городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда, пляж Билимбаевского пруда в Первоуральском ГО, пляж базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском и пляж Леневского водохранилища в Горноуральском ГО