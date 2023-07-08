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Безопасные пляжи найдены в Свердловской области

8 июля 2023, 09:39
Фото: 1MI
В Свердловской области обнаружено пять безопасных пляжей. Еще в мае список таких пляжей был пуст.

А в ближайшие дни в регионе ожидается жара, которая может достигнуть +40 градусов. При этом мять пляжей региона безопасны для летнего отдыха, пишет Е1.

Чтобы посетить их, придется выехать за пределы Екатеринбурга. Безопасными признаны городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляж базы отдыха «Прометей» в Сысертском городском округе на берегу Верхнесысертского пруда, пляж Билимбаевского пруда в Первоуральском ГО, пляж базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском и пляж Леневского водохранилища в Горноуральском ГО

При этом водоемов, которые были бы пригодными для купания, в регионе по-прежнему нет.

Опасными для купания признаны все пляжи в Свердловской области
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#Водоем#Пляж#Купание#Свободное время#Свердловская область#Елена Озерова
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