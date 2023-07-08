Дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение

Помимо этого, правила касаются детей сотрудников, которые погибли на СВО в ходе выполнения своих рабочих обязанностей. В перечень входят и дети сотрудников полиции, а также полицейских, погибших при выполнении своей работы, а также дети страж порядка, которые умерли от болезни еще будучи сотрудниками правоохранительных органов.