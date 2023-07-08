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Дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение

8 июля 2023, 12:24
Фото: Midjourney
Дети мужчин из Нижнего Тагила, которые отправились в зону СВО, получили право внеочередного поступления в школы, реализующие обучение по программам общего образования.

Соответствующий документ подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Отмечается, что действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июня 2023 года.

К категориям граждан, которые могут претендовать на внеочередное поступление, относятся: дети военных из зоны СВО, а также добровольцев или погибших участников спецоперации, раненых или контуженых бойцов. Распространяется правило и на усыновленных детей, а также находящихся под опекой или попечительством.

Помимо этого, правила касаются детей сотрудников, которые погибли на СВО в ходе выполнения своих рабочих обязанностей. В перечень входят и дети сотрудников полиции, а также полицейских, погибших при выполнении своей работы, а также дети страж порядка, которые умерли от болезни еще будучи сотрудниками правоохранительных органов.

Преимущественное право отдается усыновленным, либо находящимся под опекой или попечительством детям.

Стали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области
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#Елена Озерова#Дети#Нижний Тагил#СВО#Поступление в школы#Школа#Общество#Эксклюзив
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