Дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Соответствующий документ подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Отмечается, что действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июня 2023 года.
К категориям граждан, которые могут претендовать на внеочередное поступление, относятся: дети военных из зоны СВО, а также добровольцев или погибших участников спецоперации, раненых или контуженых бойцов. Распространяется правило и на усыновленных детей, а также находящихся под опекой или попечительством.
Помимо этого, правила касаются детей сотрудников, которые погибли на СВО в ходе выполнения своих рабочих обязанностей. В перечень входят и дети сотрудников полиции, а также полицейских, погибших при выполнении своей работы, а также дети страж порядка, которые умерли от болезни еще будучи сотрудниками правоохранительных органов.
Преимущественное право отдается усыновленным, либо находящимся под опекой или попечительством детям.