Девушку не пустили в аквапарк в Екатеринбурге из-за неподходящего купальника

В аквапарке подтвердили произошедшее, сказав, что вход в аквапарк был бы небезопасен прежде всего для самой девушки — ткань может зацепиться за что-то на горках. Также там рассказали, что проходить в закрытом купальнике нельзя из-за санитарных норм — ведь на теле человека под закрытым купальником могут быть ссадины, порезы и т. д.