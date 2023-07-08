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Девушку не пустили в аквапарк в Екатеринбурге из-за неподходящего купальника

8 июля 2023, 07:07
Фото: 1MI
Мусульманку не стали впускать в аквапарк в Екатеринбурге из-за того, что она пришла в закрытом купальнике.

Речь идет о водном комплексе «Лимпопо». Девушка пришла сюда в буркини — полностью закрывающем тело костюме и получила отказ для входа, пишет Е1.

В аквакомплексе аргументировали свое решение нормами безопасности, сказав, что вход разрешен только в купальниках, потому что они созданы из определенной ткани. Сама же девушка настаивает, что ее не впустили незаконною

В аквапарке подтвердили произошедшее, сказав, что вход в аквапарк был бы небезопасен прежде всего для самой девушки — ткань может зацепиться за что-то на горках. Также там рассказали, что проходить в закрытом купальнике нельзя из-за санитарных норм — ведь на теле человека под закрытым купальником могут быть ссадины, порезы и т. д.

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#Екатеринбург#Купальник#Аквапарк#Девушка#Пропуск#Происшествия#Елена Озерова
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