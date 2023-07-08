Девушку не пустили в аквапарк в Екатеринбурге из-за неподходящего купальника

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Речь идет о водном комплексе «Лимпопо». Девушка пришла сюда в буркини — полностью закрывающем тело костюме и получила отказ для входа, пишет Е1.
В аквакомплексе аргументировали свое решение нормами безопасности, сказав, что вход разрешен только в купальниках, потому что они созданы из определенной ткани. Сама же девушка настаивает, что ее не впустили незаконною
В аквапарке подтвердили произошедшее, сказав, что вход в аквапарк был бы небезопасен прежде всего для самой девушки — ткань может зацепиться за что-то на горках. Также там рассказали, что проходить в закрытом купальнике нельзя из-за санитарных норм — ведь на теле человека под закрытым купальником могут быть ссадины, порезы и т. д.