Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
Так, 8 июля, температура воздуха в городе прогреется до +26 градусов, также ожидается ветер до 8 метров в секунду, это следует из данных сайта Гисметео.
В воскресенье, 9 июля, воздух нагреется до +31 градуса. Такая температура ожидается преимущественно в разгар дня. Ветер достигнет максимум 6 метров в секунду.
К вечеру станет прохладнее — до 17 градусов тепла. Давление в природе в эти дни составит 742-744 мм ртутного столба. Геомагнитная активность будет в норме и оценивается в три балла.