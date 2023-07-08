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До +31 градуса тепла ожидается в Нижнем Тагиле в выходные

8 июля 2023, 05:39
Фото: 1MI
В выходные, 8 и 9 июля, в Нижний Тагил придет жара, которая может достигнуть 31 градуса тепла.

Так, 8 июля, температура воздуха в городе прогреется до +26 градусов, также ожидается ветер до 8 метров в секунду, это следует из данных сайта Гисметео.

В воскресенье, 9 июля, воздух нагреется до +31 градуса. Такая температура ожидается преимущественно в разгар дня. Ветер достигнет максимум 6 метров в секунду.

К вечеру станет прохладнее — до 17 градусов тепла. Давление в природе в эти дни составит 742-744 мм ртутного столба. Геомагнитная активность будет в норме и оценивается в три балла.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Погода#Жара#Ветер#Лето#Солнце#Природа
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