Массовое ДТП чуть не устроил в Среднеуральске водитель иномарки

Согласно видеоролику, мужчина ехал по встречной полосе, а на встречу ему ехал автомобиль. Соседняя полоса тоже была занята — на ней ехал водитель, чей видеорегистратор снял произошедшее. За секунду лихач успел перестроиться на свою полосу, хотя и столкновение уже почти произошло.