Массовое ДТП чуть не устроил в Среднеуральске водитель иномарки

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Известно, что мужчина въезжал в Среднеуральск со стороны Верхней Пышмы и заметил лихача, совершившего опасны маневр на автомобиле Honda, пишет Е1.
Согласно видеоролику, мужчина ехал по встречной полосе, а на встречу ему ехал автомобиль. Соседняя полоса тоже была занята — на ней ехал водитель, чей видеорегистратор снял произошедшее. За секунду лихач успел перестроиться на свою полосу, хотя и столкновение уже почти произошло.
Автоэксперт Дмитрий Ларионов рассказал, что аварии удом удалось избежать. Причем закончиться такое ДТП могло даже летальными исходами.
Нарушителю повезло: ему удалось избежать тяжких последствий, от которых его отделяла всего половина секунды. Но как вы думаете, надолго ли хватит этого везения? Вы точно хотели бы это проверить? — добавил автоэксперт.
В Госавтоинспекции сказали, что в курсе случившегося и уже организовали проверку.