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Массовое ДТП чуть не устроил в Среднеуральске водитель иномарки

8 июля 2023, 10:44
Фото: 1MI
В Среднеуральске водитель на автомобиле Honda чуть не устроил массовое ДТП на дороге.

Известно, что мужчина въезжал в Среднеуральск со стороны Верхней Пышмы и заметил лихача, совершившего опасны маневр на автомобиле Honda, пишет Е1.

Согласно видеоролику, мужчина ехал по встречной полосе, а на встречу ему ехал автомобиль. Соседняя полоса тоже была занята — на ней ехал водитель, чей видеорегистратор снял произошедшее. За секунду лихач успел перестроиться на свою полосу, хотя и столкновение уже почти произошло.

Автоэксперт Дмитрий Ларионов рассказал, что аварии удом удалось избежать. Причем закончиться такое ДТП могло даже летальными исходами.

Нарушителю повезло: ему удалось избежать тяжких последствий, от которых его отделяла всего половина секунды. Но как вы думаете, надолго ли хватит этого везения? Вы точно хотели бы это проверить? — добавил автоэксперт.

В Госавтоинспекции сказали, что в курсе случившегося и уже организовали проверку.

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#Елена Озерова#ДТП#Иномарка#Встречная полоса#Происшествия#Свердловская область
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