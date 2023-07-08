Новые слушания по строительству кремниевого завода пройдут в Верхней Салде

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Об этом рассказал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов после встречи с представителями ОЭЗ «Титановая долина».
Новые слушания пройдут в виде опроса в период с 17 июля по 16 августа. Дело в том, что 6 июля администрация Верхнесалдинского городского округа получила заключение комиссии экологической экспертизы на проектную документацию проекта.
Также поступали и обращения от местных жителей, которые были недовольны прошлым обсуждением и у них остались предложения.
Тогда Александр Маслов обратился к резиденту ОЭЗ «Титановая долина» компании ООО «Силарус» с просьбой о проведении новых обсуждений. Они согласились.