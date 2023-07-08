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Новые слушания по строительству кремниевого завода пройдут в Верхней Салде

8 июля 2023, 11:53
Фото: Страница Александра Маслова во "ВКонтакте"
В Верхней Салде запланированы повторные слушания проекта по строительству кремниевого завода.

Об этом рассказал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов после встречи с представителями ОЭЗ «Титановая долина».

Новые слушания пройдут в виде опроса в период с 17 июля по 16 августа. Дело в том, что 6 июля администрация Верхнесалдинского городского округа получила заключение комиссии экологической экспертизы на проектную документацию проекта.

Также поступали и обращения от местных жителей, которые были недовольны прошлым обсуждением и у них остались предложения.

Тогда Александр Маслов обратился к резиденту ОЭЗ «Титановая долина» компании ООО «Силарус» с просьбой о проведении новых обсуждений. Они согласились.

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#Елена Озерова#Кремниевый завод#Обсуждения#Публичные слушания#Проект#Общество#Эксклюзив#Свердловская область
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