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Очевидцы: опекун Далера заставляла детей красить гараж с трупом в Екатеринбурге

8 июля 2023, 09:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные жители рассказали, что видели, как опекун Далера просила остальных детей красит гараж — тот самый, в котором в сумке лежало тело Далера.

Теперь они полагают, что таким образом Вероника Наумова могла попытаться скрыть замах разложения человеческого тела. Об этом рассказали владельцы соседних гаражей, пишет Е1.

Ранее сообщалось, что Наумова взяла гараж в аренду в прошлом году. Тело умершего ребенка в сумке она прятала именно там. Нашли мальчика только в июне 2023 года (он там был с декабря 2022-го).

Видел, как дети красили гараж. Тогда это не показалось подозрительным, а сейчас понятно, что, скорее всего, так хотели скрыть запах, — сказал один из владельцев гаража в гаражном кооперативе.

Другие владельцы гаражей сказали, что видели, как девочки красят гараж и делают с ним селфи. А в апреле сестра Далера Дарья публиковала в соцсетях фотографию закатного неба. На его фоне стоял тот самый гараж.

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#Елена Озерова#Дети#Екатеринбург#Гараж#Краска#Труп#Трупный запах#Криминал#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге
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