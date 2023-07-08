Очевидцы: опекун Далера заставляла детей красить гараж с трупом в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Теперь они полагают, что таким образом Вероника Наумова могла попытаться скрыть замах разложения человеческого тела. Об этом рассказали владельцы соседних гаражей, пишет Е1.
Ранее сообщалось, что Наумова взяла гараж в аренду в прошлом году. Тело умершего ребенка в сумке она прятала именно там. Нашли мальчика только в июне 2023 года (он там был с декабря 2022-го).
Видел, как дети красили гараж. Тогда это не показалось подозрительным, а сейчас понятно, что, скорее всего, так хотели скрыть запах, — сказал один из владельцев гаража в гаражном кооперативе.
Другие владельцы гаражей сказали, что видели, как девочки красят гараж и делают с ним селфи. А в апреле сестра Далера Дарья публиковала в соцсетях фотографию закатного неба. На его фоне стоял тот самый гараж.