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Posted 8 июля, 06:59

Published 8 июля, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Ограничения для онкологических пациентов: что можно, а что нельзя

8 июля 2023, 06:59
Многие врачи, занимающиеся лечением раковых пациентов, ставят перед ними множество ограничений. Однако хирург-онколог Андрей Коржиков опровергает эти мифы и объясняет, что можно делать и чего следует избегать при лечении рака или в период ремиссии.

Например, посещение бани не обязательно отменять. Однако необходимо соблюдать некоторые предосторожности. Важно держаться на расстоянии от нагревательного элемента сауны, чтобы избежать агрессивных воздействий инфракрасного излучения. Кроме того, не стоит задерживаться в парилке более 30-40 минут. Это время достаточно, чтобы кожа выработала пот, пишет Pravda.Ru.

Выходить на улицу также полезно, особенно для горожан. Однако есть правила, которые помогут предотвратить рецидив. В мегаполисах, где преобладает асфальт и высотные здания, лучше гулять рано утром или вечером, чтобы избежать инфракрасного излучения. В маленьких городах, где климат и окружающая среда более благоприятны, можно проводить больше времени на улице. Однако при высоких температурах воздуха (свыше 30 градусов) лучше не гулять в фазу активного солнца.

Отказываться от сладкого необязательно. Андрей Коржиков рекомендует питаться полноценно и умеренно. Глюкоза является необходимым компонентом для организма, поэтому сахар не следует полностью исключать из рациона. Главное — соблюдать меру во всем, будь то сахар, соль, солнце, вода или кислород. Избыток любого из этих элементов может быть вредным, но в разумных дозах они полезны для организма.

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