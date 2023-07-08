Ограничения для онкологических пациентов: что можно, а что нельзя

Posted 8 июля, 06:59
Published 8 июля, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Например, посещение бани не обязательно отменять. Однако необходимо соблюдать некоторые предосторожности. Важно держаться на расстоянии от нагревательного элемента сауны, чтобы избежать агрессивных воздействий инфракрасного излучения. Кроме того, не стоит задерживаться в парилке более 30-40 минут. Это время достаточно, чтобы кожа выработала пот, пишет Pravda.Ru.
Выходить на улицу также полезно, особенно для горожан. Однако есть правила, которые помогут предотвратить рецидив. В мегаполисах, где преобладает асфальт и высотные здания, лучше гулять рано утром или вечером, чтобы избежать инфракрасного излучения. В маленьких городах, где климат и окружающая среда более благоприятны, можно проводить больше времени на улице. Однако при высоких температурах воздуха (свыше 30 градусов) лучше не гулять в фазу активного солнца.
Отказываться от сладкого необязательно. Андрей Коржиков рекомендует питаться полноценно и умеренно. Глюкоза является необходимым компонентом для организма, поэтому сахар не следует полностью исключать из рациона. Главное — соблюдать меру во всем, будь то сахар, соль, солнце, вода или кислород. Избыток любого из этих элементов может быть вредным, но в разумных дозах они полезны для организма.