Ограничения для онкологических пациентов: что можно, а что нельзя

Многие врачи, занимающиеся лечением раковых пациентов, ставят перед ними множество ограничений. Однако хирург-онколог Андрей Коржиков опровергает эти мифы и объясняет, что можно делать и чего следует избегать при лечении рака или в период ремиссии.