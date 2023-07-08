tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Изображение материала

Перфомансы об изобразительном искусстве покажут в Нижнем Тагиле

8 июля 2023, 08:45
Фото: 1MI
На фестиваль «Синтез искусств» приглашают жителей Нижнего Тагила. Он состоится 26 августа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

На разных площадках музея можно будет увидеть цифровое искусство, перформансы, выступления современных артистов, сообщает Нижнетагильский музей изобразительных искусств.

Участвовать могут художники современного искусства, в том числе увлеченные цифровой графикой, танцевальные студии и артисты разных направлений, музыканты и просто талантливые ребята.

Оставить заявку можно по форме. Нужно написать свои ФИО, адрес почты, о себе, и с чем бы хотели выступить на фестивале.

Перенесен бардовский фестиваль в Нижнем Тагиле на Лисью гору после лесных пожаров
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Фестиваль#Перфомансы#Музей#Свободное время
Подпишитесь
Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
Вчера, 18:04
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
Вчера, 06:32
Бывший вице-мэр Екатеринбурга получил 21 год тюрьмы за покушение на убийство
Вчера, 13:09
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
6 июля, 09:59
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
Вчера, 07:30
Экстренное предупреждение из-за 40-градусной жары объявлено в Свердловской области
Вчера, 15:29