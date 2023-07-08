Перфомансы об изобразительном искусстве покажут в Нижнем Тагиле

На разных площадках музея можно будет увидеть цифровое искусство, перформансы, выступления современных артистов, сообщает Нижнетагильский музей изобразительных искусств.



Участвовать могут художники современного искусства, в том числе увлеченные цифровой графикой, танцевальные студии и артисты разных направлений, музыканты и просто талантливые ребята.



Оставить заявку можно по форме. Нужно написать свои ФИО, адрес почты, о себе, и с чем бы хотели выступить на фестивале.