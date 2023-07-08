Рейд прошел на водоеме в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Полицейские патрулировали береговую линию водного объекта. В результате стражи порядка напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул, рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Отмечается, что сейчас из-а жаркой погоды многие жители отдыхают с детьми около водоемов. Находясь там, за детьми нужно присматривать внимательнее во избежание несчастных случаев.
Рейды будут продолжены. В тоже время полицейские попросили родителей не оставлять детей одних около воды, рассказывать им о правилах поведения на водоеме, отказаться от алкоголя во время отдыха.