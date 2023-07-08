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Рейд прошел на водоеме в Екатеринбурге

8 июля 2023, 13:00
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Водоем в Академическом районе Екатеринбурга проверили специалисты. Сделано это было из соображений безопасности отдыхающих, а также для предотвращения гибели детей на воде.

Полицейские патрулировали береговую линию водного объекта. В результате стражи порядка напомнили гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей во время летних каникул, рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Отмечается, что сейчас из-а жаркой погоды многие жители отдыхают с детьми около водоемов. Находясь там, за детьми нужно присматривать внимательнее во избежание несчастных случаев.

Рейды будут продолжены. В тоже время полицейские попросили родителей не оставлять детей одних около воды, рассказывать им о правилах поведения на водоеме, отказаться от алкоголя во время отдыха.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Водоем#Пляж#Пляжный отдых#Дети#Полиция#Природа
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