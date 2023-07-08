Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Из 30 дней в июне только девять быть «чистыми». В остальные 21 день газоанализатор TagilCity.ru и станции УГМС ловили превышение вредных веществ. В общей сложности их было 60.
Салют в честь Дня металлурга запланирован в Нижнем Тагиле 15 июля. Фейерверк над городским прудом прогремит в 23:30. А за день до этого состоятся официальные мероприятия с участием руководства и сотрудников ЕВРАЗ НТМК.
Режим НМУ продлили до 12 июля в Нижнем Тагиле. Отмена режима запланирована на 20:00. Во время действия этого режима промышленные предприятия должны снижать количество выбросов, но тагильчане регулярно жалуются на то, что этого не происходит.
Новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя появились в филиале Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле. Теперь там можно проводить до 15 тысяч МРТ-исследований и 7 тысяч сеансов лучевой терапии.
Как обеспечивается социальная ответственность агрокомплекса «Горноуральский», выяснили журналисты TagilCity.ru. Также редакция провела собственное исследование направлений предоставляемой местной жителям помощи. Порядка 10% местных жителей работают на предприятии, получают зарплату в размере около 40 тысяч рублей и в целом довольны. Однако большая часть жителей поселка недовольна тем, что агрокомплекс мало вкладывается в населенный пункт.