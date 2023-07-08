Как обеспечивается социальная ответственность агрокомплекса «Горноуральский», выяснили журналисты TagilCity.ru. Также редакция провела собственное исследование направлений предоставляемой местной жителям помощи. Порядка 10% местных жителей работают на предприятии, получают зарплату в размере около 40 тысяч рублей и в целом довольны. Однако большая часть жителей поселка недовольна тем, что агрокомплекс мало вкладывается в населенный пункт.