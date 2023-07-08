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Режим НМУ продлен в Тагиле, а в онкодиспансере появились новые кабинеты МРТ

8 июля 2023, 11:22
Фото: Midjourney
Режим НМУ продлен в Тагиле, а в онкодиспансере появились новые кабинеты МРТ. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 июля.

Из 30 дней в июне только девять быть «чистыми». В остальные 21 день газоанализатор TagilCity.ru и станции УГМС ловили превышение вредных веществ. В общей сложности их было 60.

60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
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Салют в честь Дня металлурга запланирован в Нижнем Тагиле 15 июля. Фейерверк над городским прудом прогремит в 23:30. А за день до этого состоятся официальные мероприятия с участием руководства и сотрудников ЕВРАЗ НТМК.

Праздничный салют пройдет в День металлурга в Нижнем Тагиле
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Режим НМУ продлили до 12 июля в Нижнем Тагиле. Отмена режима запланирована на 20:00. Во время действия этого режима промышленные предприятия должны снижать количество выбросов, но тагильчане регулярно жалуются на то, что этого не происходит.

НМУ продлили в Нижнем Тагиле еще на пять дней
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Новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя появились в филиале Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле. Теперь там можно проводить до 15 тысяч МРТ-исследований и 7 тысяч сеансов лучевой терапии.

Новые кабинеты МРТ и линейного ускорителя открылись в онкодиспансере Нижнего Тагила
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Как обеспечивается социальная ответственность агрокомплекса «Горноуральский», выяснили журналисты TagilCity.ru. Также редакция провела собственное исследование направлений предоставляемой местной жителям помощи. Порядка 10% местных жителей работают на предприятии, получают зарплату в размере около 40 тысяч рублей и в целом довольны. Однако большая часть жителей поселка недовольна тем, что агрокомплекс мало вкладывается в населенный пункт. 

Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
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Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
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