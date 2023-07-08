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Шум от мотоциклистов под окнами возмущает жителей поселка Горноуральский

8 июля 2023, 11:20
Фото: 1MI
В Горноуральском городском округе местные жители пожаловались на то, что под их окнами мотоциклисты устроили гонки.

В результате местные жители призвали экстремалов к совести и сказали им, что уже «нет сил слушать эти гонки целыми днями». Жалоба на происходящее появилась в сообществе «Подслушано ПГТ. Горноуральский-Лая».

Хотите гонять, газовать, кататься? Идите на трассу или в поля! На улице жара, дома духота, окна открываешь и слушаешь ваши «дрынь» на весь поселок целыми днями, — возмутились жители поселка.

Также они сказали, что зачастую в квартирах спят дети. А от этих звуков их сон стал беспокойным — они вздрагивают. Поэтому отдохнуть у малышей не получается. Жители поселка отметили, что, если мотогонщики не уйдут из-под их окон, они будут жаловаться во все инстанции.

Пользователи интернета оставили множество комментариев под этим постом. К примеру, одна из пользователей соцсетей написала, что информацию об этом уже передала в ГИБДД. И там ей ответили, что время от времени будут устраивать в этой местности рейды.

Кто-то также рекомендовал жалующимся обратиться в полицию, а кто-то предлагал просто закрыть окна. Нашлись в комментариях и люди, которые тоже страдают из-за этого шума.

Ребенок и так плохо спит, они как будто специально начинают гонять по поселку вечером. Сил уже нет не каких. Только толку-то здесь писать это, они увидят и поржут, вот и все. Здесь нет совести вообще, — написала местная жительница Яна.
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#Елена Озерова#Мотогонки#Окна#Жалобы#Гонки#Горноуральский#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив
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