Шум от мотоциклистов под окнами возмущает жителей поселка Горноуральский

Также они сказали, что зачастую в квартирах спят дети. А от этих звуков их сон стал беспокойным — они вздрагивают. Поэтому отдохнуть у малышей не получается. Жители поселка отметили, что, если мотогонщики не уйдут из-под их окон, они будут жаловаться во все инстанции.