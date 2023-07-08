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Вандалы крадут новую тротуарную плитку в центре Нижнего Тагила

8 июля 2023, 05:59
Фото: 1MI
В центре Нижнего Тагила злоумышленники растаскали тротуарную плитку, которая была уложена недавно. Сделала это пара вандалов.

Свидетели происшествия негодовали из-за происходящего, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил»

Все это происходило на проспекте Мира, около банка «УБРиР». Судя по кадрам с мест событий, пара спокойно забирала тротуарную плитку, несмотря на проходящих мимо людей.

Предварительно известно, что нарушители — семейная пара. В комментариях к видеоролику пользователи соцсетей возмутились происходящим.

По всей видимости данная парочка решила себе на даче новую дорожку сделать, — высказалась одна из подписчиц.

Другие пользователи интернета высказались, что некоторые тагильчане совсем не ценят то благоустройство, которое для них создается в городе.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Вандалы#Плитка#Тротуарная плитка#Происшествия
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