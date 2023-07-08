Вандалы крадут новую тротуарную плитку в центре Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Свидетели происшествия негодовали из-за происходящего, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил»
Все это происходило на проспекте Мира, около банка «УБРиР». Судя по кадрам с мест событий, пара спокойно забирала тротуарную плитку, несмотря на проходящих мимо людей.
Предварительно известно, что нарушители — семейная пара. В комментариях к видеоролику пользователи соцсетей возмутились происходящим.
По всей видимости данная парочка решила себе на даче новую дорожку сделать, — высказалась одна из подписчиц.
Другие пользователи интернета высказались, что некоторые тагильчане совсем не ценят то благоустройство, которое для них создается в городе.