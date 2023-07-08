«Всех без разбора»: массовую драку устроили мужчины в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Свидетели событий рассказали, что дерущиеся очень увлеклись, и даже начали «бить всех без разбора». В драку даже втянулся случайный прохожий, который пытался снять все на видео, пишет Е1.
Во время драки мужчины сильно матерились, отмечают очевидцы. Также они призывали друг друга успокоиться и выясняли, кто за кого друг друга принимает.
Ранее сообщалось, что на одной из улиц Екатеринбурга образовалась пробка из-за того, что водители подрались прямо на дороге.