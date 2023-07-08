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«Всех без разбора»: массовую драку устроили мужчины в Екатеринбурге

8 июля 2023, 09:22
Фото: 1MI

Массовая драка мужчин произошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчины устроили в ночь с 7 на 8 июля массовую драку. Конфликт разгорелся около дома на Белоярской, 22а.

Свидетели событий рассказали, что дерущиеся очень увлеклись, и даже начали «бить всех без разбора». В драку даже втянулся случайный прохожий, который пытался снять все на видео, пишет Е1.

Во время драки мужчины сильно матерились, отмечают очевидцы. Также они призывали друг друга успокоиться и выясняли, кто за кого друг друга принимает.

Ранее сообщалось, что на одной из улиц Екатеринбурга образовалась пробка из-за того, что водители подрались прямо на дороге.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Массовая драка#Мужчины#Драка#Происшествия
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