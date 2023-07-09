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Два сотрудника «Уралхиммаша» в Екатеринбурге заболели менингитом

9 июля 2023, 12:12
Фото: 1MI

Количество зараженных менингитом в Екатеринбурге возросло до 15 человек

Четыре новых случая заболевания менингитом в Екатеринбурге зафиксировано 9 июля 2023 года. Двое заболевших — сотрудники склада Ozon, и ещё двое — сотрудники предприятия «Уралхиммаш».

Так, среди сотрудников склада Ozon было выявлено два случая заболевания менингитом, а также обнаружены два заболевших и один бессимптомный носитель среди сотрудников «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле с сотрудниками Ozon, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

За контактными лицами по местам работы и проживания заразившихся ведется медицинское наблюдение. Кроме того, продолжаются дезинфекционные мероприятия и вакцинация сотрудников. Так, всего число привитых сейчас превысило 900 человек. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Напомним, недавно в Екатеринбурге было обнаружено несколько случаев заражения менингитом среди работников склада Ozon. Стоит вопрос о введении карантина на 10 дней.

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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Менингит#Заражение#Заболевшие#Заболевание#Сотрудники#Медицина#Карантин#OZON#Смерть от менингококка и болезнь сотрудников Ozon в Екатеринбурге#Здоровье
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