Два сотрудника «Уралхиммаша» в Екатеринбурге заболели менингитом

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Так, среди сотрудников склада Ozon было выявлено два случая заболевания менингитом, а также обнаружены два заболевших и один бессимптомный носитель среди сотрудников «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле с сотрудниками Ozon, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.
За контактными лицами по местам работы и проживания заразившихся ведется медицинское наблюдение. Кроме того, продолжаются дезинфекционные мероприятия и вакцинация сотрудников. Так, всего число привитых сейчас превысило 900 человек. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Напомним, недавно в Екатеринбурге было обнаружено несколько случаев заражения менингитом среди работников склада Ozon. Стоит вопрос о введении карантина на 10 дней.