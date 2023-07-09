Два сотрудника «Уралхиммаша» в Екатеринбурге заболели менингитом

Так, среди сотрудников склада Ozon было выявлено два случая заболевания менингитом, а также обнаружены два заболевших и один бессимптомный носитель среди сотрудников «Уралхиммаш», которые жили в одном хостеле с сотрудниками Ozon, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.