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Две подруги в Нижнем Тагиле помогли задержать пьяного водителя

9 июля 2023, 06:43
Фото: Midjourney
Две девушки помогли задержать водителя, который был в алкогольном опьянении. Инцидент произошел в Нижнем Тагиле в поселке Черноисточинск вечером 7 июля 2023 года.

Девушки заметили ехавший автомобиль на дороге, который «вилял» в разные стороны, а из-под колес вылетали запчасти. Они посигналили ему фарами, но водитель не отреагировал на сигнал. Тогда подруги обратились к автоинспекторам.

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Инспекторы вскоре сумели задержать водителя. При ближайшем рассмотрении автомобиля оказалось, что его передняя часть разбита, а также на одном колесе не было камеры, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге пьяный водитель, не имеющий прав на вождение, пытался скрыться от полицейских. Через некоторое время его удалось задержать. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#18+#Задержание#Пьяный водитель#ГИБДД#Автомобиль#Запчасти#Происшествия#Видео
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