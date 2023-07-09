Две подруги в Нижнем Тагиле помогли задержать пьяного водителя

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Девушки заметили ехавший автомобиль на дороге, который «вилял» в разные стороны, а из-под колес вылетали запчасти. Они посигналили ему фарами, но водитель не отреагировал на сигнал. Тогда подруги обратились к автоинспекторам.
Инспекторы вскоре сумели задержать водителя. При ближайшем рассмотрении автомобиля оказалось, что его передняя часть разбита, а также на одном колесе не было камеры, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге пьяный водитель, не имеющий прав на вождение, пытался скрыться от полицейских. Через некоторое время его удалось задержать. В отношении водителя возбудили уголовное дело.