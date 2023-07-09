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Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели

9 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI
Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле перекроют в связи с проведением плановых работ с 10 по 24 июля 2023 года.

В эти дни на улице будут проводиться ремонтные работы теплотрассы от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей.

До 10 июля на данном участке дороги будут установлены дорожные знаки, рассказали в пресс-службе администрации города.

Напомним, в Нижнем Тагиле ведется ремонт на улице Октябрьской революции, который начался в конце апреля 2023 года. Дорога на этом участке будет перекрыта до 30 декабря 2023 года. При этом трамвайные маршруты на Тагилстрой обещают пустить до конца июля.

Ремонт улицы Октябрьской революции продолжается в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ремонт дорог#Ремонт#Дорожное движение#Перекрытие дороги#Теплотрасса#Улица#Город#Эксклюзив
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