Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В эти дни на улице будут проводиться ремонтные работы теплотрассы от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей.
До 10 июля на данном участке дороги будут установлены дорожные знаки, рассказали в пресс-службе администрации города.
Напомним, в Нижнем Тагиле ведется ремонт на улице Октябрьской революции, который начался в конце апреля 2023 года. Дорога на этом участке будет перекрыта до 30 декабря 2023 года. При этом трамвайные маршруты на Тагилстрой обещают пустить до конца июля.