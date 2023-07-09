Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели

Напомним, в Нижнем Тагиле ведется ремонт на улице Октябрьской революции, который начался в конце апреля 2023 года. Дорога на этом участке будет перекрыта до 30 декабря 2023 года. При этом трамвайные маршруты на Тагилстрой обещают пустить до конца июля.