tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Изображение материала

Двое детей пострадали в ДТП на Серовском тракте под Екатеринбургом

9 июля 2023, 09:47
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Четверо человек, двое из которых дети, пострадали в дорожном происшествии на Серовском тракте под Екатеринбургом. ДТП случилось днем 8 июля 2023 года.

Водитель автомобиля Mazda Capella, ехавший из Екатеринбурга в Серов, в какой-то момент выехал на встречную полосу и влетел в Nissan Qashqai, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В результате столкновения пострадали двое детей 6 и 10 лет, которые ехали в иномарке Mazda Capella. С сотрясением мозга их госпитализировали в больницу. Также повреждения получили ехавшие в Nissan мужчина и женщина. Их после медосмотра отпустили домой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту происшествия, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Напомним, 8 июля 2023 года в свердловском поселке Монетном двое детей пострадали в массовой аварии. С полученными травмами их доставили в больницу.

Двое детей пострадали в массовом ДТП под Екатеринбургом
Узнать подробнее
Читайте также:
Водитель сбил 13-летнего подростка-самокатчика в поселке под Нижним ТагиломДвухлетний мальчик пострадал в ДТП в ЕкатеринбургеМассовое ДТП чуть не устроил в Среднеуральске водитель иномарки
#Елизавета Зиборова#ДТП#Дети#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#18+#Проверка#Ребенок#Больница#Пострадавшие#Автомобиль#Авария#Происшествия
Подпишитесь
Социальная безответственность: помогает ли агрокомплекс «Горноуральский» поселку?
7 июля, 18:04
60 раз за 21 день в июне в воздухе Нижнего Тагила превышали норму опасные вещества
7 июля, 06:32
Супружеские пары поздравили в Нижнем Тагиле с Днем семьи, любви и верности
7 июля, 13:34
Как держаться на воде и как не выпасть из окна: специалист о детских опасностях
6 июля, 09:59
Онищенко: необходимо ввести карантин из-за смерти работников Ozon в Екатеринбурге
7 июля, 07:30
Экстренное предупреждение из-за 40-градусной жары объявлено в Свердловской области
7 июля, 15:29