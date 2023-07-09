Двое детей пострадали в ДТП на Серовском тракте под Екатеринбургом

В результате столкновения пострадали двое детей 6 и 10 лет, которые ехали в иномарке Mazda Capella. С сотрясением мозга их госпитализировали в больницу. Также повреждения получили ехавшие в Nissan мужчина и женщина. Их после медосмотра отпустили домой.