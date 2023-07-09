Двое детей пострадали в ДТП на Серовском тракте под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Водитель автомобиля Mazda Capella, ехавший из Екатеринбурга в Серов, в какой-то момент выехал на встречную полосу и влетел в Nissan Qashqai, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
В результате столкновения пострадали двое детей 6 и 10 лет, которые ехали в иномарке Mazda Capella. С сотрясением мозга их госпитализировали в больницу. Также повреждения получили ехавшие в Nissan мужчина и женщина. Их после медосмотра отпустили домой.
Сотрудники ГИБДД организовали проверку по факту происшествия, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 8 июля 2023 года в свердловском поселке Монетном двое детей пострадали в массовой аварии. С полученными травмами их доставили в больницу.