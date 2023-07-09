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Головная боль и кровоизлияния: в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах менингита

9 июля 2023, 10:58
Фото: 1MI
Специалист Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о том, какие симптомы бывают при заболевании менингитом.

В начале заболевания его симптомы могут быть как при обычной острой респираторной вирусной инфекции: боль в горле, насморк. Также у человека может резко возникнуть головная боль, рассказал Вадим Покровский в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Покровского, больной менингитом в некоторых случаях не может коснуться подбородком груди. Также на теле могут возникать подкожные пятна, похожие на кровоизлияния.

Специалист отметил, что если подобные симптомы возникают при интоксикации и лихорадке, необходимо вызывать скорую помощь, чтобы врачи смогли вовремя назначить нужное лечение.

Напомним, 5 июля 2023 года семеро сотрудников склада Ozon заболели менингитом. Двое из заразившихся скончались.

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