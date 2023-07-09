Головная боль и кровоизлияния: в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах менингита

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В начале заболевания его симптомы могут быть как при обычной острой респираторной вирусной инфекции: боль в горле, насморк. Также у человека может резко возникнуть головная боль, рассказал Вадим Покровский в эфире радио «Говорит Москва».
По словам Покровского, больной менингитом в некоторых случаях не может коснуться подбородком груди. Также на теле могут возникать подкожные пятна, похожие на кровоизлияния.
Специалист отметил, что если подобные симптомы возникают при интоксикации и лихорадке, необходимо вызывать скорую помощь, чтобы врачи смогли вовремя назначить нужное лечение.
Напомним, 5 июля 2023 года семеро сотрудников склада Ozon заболели менингитом. Двое из заразившихся скончались.