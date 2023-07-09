Кошка в Нижнем Тагиле несколько дней просидела на козырьке балкона

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Квартира, к которой был пристроен балкон, была нежилой, поэтому спасателю пришлось спускаться к животному с крыши. Об этом рассказал зооспасатель Евгений Зенков в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».
Кошку сперва пытались достать местные жители, однако попытки не увенчались успехом. Поэтому они вызвали спасателя из Екатеринбурга, который вытащил ее. Сейчас кошка уже находится дома.
Напомним, в мае 2023 года в Березовском пожарные спасли кошку и собаку из квартиры, в которой разгорелся пожар. После оказанной помощи их состояние стало удовлетворительным.