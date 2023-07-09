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Кошка в Нижнем Тагиле несколько дней просидела на козырьке балкона

9 июля 2023, 11:02
Фото: Группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге»
Кошку, которая несколько дней просидела на козырьке балкона в Нижнем Тагиле, спасли 7 июля 2023 года.

Квартира, к которой был пристроен балкон, была нежилой, поэтому спасателю пришлось спускаться к животному с крыши. Об этом рассказал зооспасатель Евгений Зенков в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге».

Фото: Группа ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге»

Кошку сперва пытались достать местные жители, однако попытки не увенчались успехом. Поэтому они вызвали спасателя из Екатеринбурга, который вытащил ее. Сейчас кошка уже находится дома.

Напомним, в мае 2023 года в Березовском пожарные спасли кошку и собаку из квартиры, в которой разгорелся пожар. После оказанной помощи их состояние стало удовлетворительным.

В Березовском спасатели вынесли из горящей квартиры пса и кота
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#Елизавета Зиборова#Природа#Нижний Тагил#Свердловская область#Екатеринбург#Инцидент#Животное#Кошка#Спасатель#Балкон#Квартира#Спасение
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