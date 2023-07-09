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Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

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Ливни, грозы и крупный град ожидаются в Свердловской области

9 июля 2023, 13:09
Фото: Midjourney
Осадки в виде сильных дождей, гроз и крупного града ожидаются в Свердловской области 9–11 июля 2023 года.

Помимо осадков в регионе также ожидается шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также, по данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в эти дни ожидается жаркая погода до +28… +32 градусов. При этом днем 10 июля прогнозируется небольшой дождь.

Напомним, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в ближайшую неделю в северной части Свердловской области очень жаркой погоды не прогнозируется.

На севере Свердловской области сильной жары не ожидается
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Осадки#Погода#Дожди#Грозы#Град#Прогноз погоды#Ветер#МЧС#Природа
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