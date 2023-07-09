Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Помимо осадков в регионе также ожидается шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Также, по данным Гисметео, в Нижнем Тагиле в эти дни ожидается жаркая погода до +28… +32 градусов. При этом днем 10 июля прогнозируется небольшой дождь.
Напомним, метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в ближайшую неделю в северной части Свердловской области очень жаркой погоды не прогнозируется.