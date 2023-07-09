Мужчина выпал с балкона пятого этажа в Первоуральске

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Предположительно, в момент падения мужчина находился в нетрезвом состоянии, рассказали в пресс-службе МО МВД по Первоуральску.
Свердловчанина госпитализировали в больницу. Ему диагностировали перелом ноги. Позднее будет установлено, употреблял ли он алкоголь перед тем, как упасть с балкона.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпал 13-летний подросток и разбился насмерть. В следственном отделе начали проверку по факту происшествия.