При этом 9 июля 2023 года в Екатеринбурге столбики термометров достигают +35 градусов. Осадков не ожидается, а ветер — юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. А с 13 июля температура воздуха в городе снизится до +23 градусов.