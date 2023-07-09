Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Жаркая погода будет только в южной части региона. На севере находится атмосферный фронт, который отделяет воздушную массу от прохладной, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Также Пулин сообщил, что 9 июля в северной части области пройдут осадки в виде небольших дождей и гроз. А на юге температура воздуха днем превысит +30 градусов.
При этом 9 июля 2023 года в Екатеринбурге столбики термометров достигают +35 градусов. Осадков не ожидается, а ветер — юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. А с 13 июля температура воздуха в городе снизится до +23 градусов.
Напомним, в Нижнем Тагиле 9 июля 2023 года температура днем повысится до +31 градуса. Вечером столбики термометров снизятся до +17 градусов.