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На севере Свердловской области сильной жары не ожидается

9 июля 2023, 10:26
Фото: Midjourney
Сильная жара севернее Нижнего Тагила в Свердловской области в ближайшую неделю не ожидается.

Жаркая погода будет только в южной части региона. На севере находится атмосферный фронт, который отделяет воздушную массу от прохладной, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Также Пулин сообщил, что 9 июля в северной части области пройдут осадки в виде небольших дождей и гроз. А на юге температура воздуха днем превысит +30 градусов.

При этом 9 июля 2023 года в Екатеринбурге столбики термометров достигают +35 градусов. Осадков не ожидается, а ветер — юго-западный с порывами до 7 метров в секунду. А с 13 июля температура воздуха в городе снизится до +23 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле 9 июля 2023 года температура днем повысится до +31 градуса. Вечером столбики термометров снизятся до +17 градусов.

До +31 градуса тепла ожидается в Нижнем Тагиле в выходные
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Прогноз погоды#Погода#Жара#Синоптик#Осадки#Лето#Температура воздуха#Природа
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