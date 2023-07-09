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Названа причина отравления алкоголем 10 детей в Первоуральске

9 июля 2023, 11:39
Фото: 1MI
Стала известна причина, из-за которой 10 подростков в Первоуральске отравились алкоголем.

Причиной отравления детей стал не алкоголь, а интоксикация в организме, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.

Напомним, 6 июля 2023 года алкогольные напитки подросткам приобрела 20-летняя девушка. После совместного распития компания ребят почувствовала недомогание и обратились за медпомощью. Сейчас подростки уже выписаны домой.

Девушке за покупку алкоголя для детей грозит штраф до трех тысяч рублей. Также, по словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, родителей компании планируется привлечь к административной ответственности.

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#Елизавета Зиборова#Алкоголь#18+#Инцидент#Дети#Административная ответственность#Подростки#Отравление#Штраф#Больница#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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