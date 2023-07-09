Названа причина отравления алкоголем 10 детей в Первоуральске

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Причиной отравления детей стал не алкоголь, а интоксикация в организме, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора Свердловской области.
Напомним, 6 июля 2023 года алкогольные напитки подросткам приобрела 20-летняя девушка. После совместного распития компания ребят почувствовала недомогание и обратились за медпомощью. Сейчас подростки уже выписаны домой.
Девушке за покупку алкоголя для детей грозит штраф до трех тысяч рублей. Также, по словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, родителей компании планируется привлечь к административной ответственности.