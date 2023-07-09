Пропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в лесу в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Анастасию опознали по волосам яркого цвета и татуировкам. Предварительно, ее смерть не была криминальной. Тело юной свердловчанки обнаружил кинолог вместе со своей собакой, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.
Также Горелых сообщил, что поисковые мероприятия в связи с найденным телом пропавшей прекращены. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в течение которой будут установлены обстоятельства и причины гибели Анастасии.
Напомним, Анастасия исчезла 21 июня 2023 года после того, как поссорилась со своим мужем. У девушки остался двухлетний сын.