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Пропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в лесу в Свердловской области

9 июля 2023, 08:41
Фото: 1MI
18-летнюю Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу под свердловским поселком Буланаш 8 июля 2023 года. Погибшую искали на протяжении трех недель.

Анастасию опознали по волосам яркого цвета и татуировкам. Предварительно, ее смерть не была криминальной. Тело юной свердловчанки обнаружил кинолог вместе со своей собакой, рассказал руководитель пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Также Горелых сообщил, что поисковые мероприятия в связи с найденным телом пропавшей прекращены. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку, в течение которой будут установлены обстоятельства и причины гибели Анастасии.

Напомним, Анастасия исчезла 21 июня 2023 года после того, как поссорилась со своим мужем. У девушки остался двухлетний сын.

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