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Стало известно, кто разбирал плитку в Нижнем Тагиле на проспекте Мира

9 июля 2023, 07:51
Фото: 1MI
Стало известно, кто и по какой причине снимал тротуарную плитку на проспекте Мира в Нижнем Тагиле.

Данная плитка принадлежала владельцу магазина «Мадонна» и должна была быть утилизирована. Об этом рассказал замдиректора «УБТ-сервис» Дмитрий Халтурин, пишет АН «Между строк».

По словам Халтурина, сотрудники магазина самостоятельно убирали и увозили эту плитку на собственных автомобилях. Также одна из работниц «Мадонны» рассказала, что забирали ее потому, что плитка до сих пор в хорошем состоянии, несмотря на то, что укладывали ее 12-15 лет назад.

Когда улицу стали реконструировать, женщина обратилась к строителям с вопросом, можно ли ее забрать. На что получила положительный ответ. 7 июля 2023 года персонал магазина объяснил ситуацию сотрудникам полиции. Было установлено, что все их действия были законными.

Напомним, днем 5 июля 2023 года прохожие заметили, как двое неизвестных погружают плитку себе в автомобиль и, сняв происходящее на камеру, выложили в соцсеть. В комментариях подписчики стали возмущаться и упрекать пару в вандализме.

Вандалы крадут новую тротуарную плитку в центре Нижнего Тагила
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Тротуарная плитка#Магазин#Сотрудники#Плитка#Улица#Тротуар#Владелец#Общество
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