Стало известно, кто разбирал плитку в Нижнем Тагиле на проспекте Мира

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Данная плитка принадлежала владельцу магазина «Мадонна» и должна была быть утилизирована. Об этом рассказал замдиректора «УБТ-сервис» Дмитрий Халтурин, пишет АН «Между строк».
По словам Халтурина, сотрудники магазина самостоятельно убирали и увозили эту плитку на собственных автомобилях. Также одна из работниц «Мадонны» рассказала, что забирали ее потому, что плитка до сих пор в хорошем состоянии, несмотря на то, что укладывали ее 12-15 лет назад.
Когда улицу стали реконструировать, женщина обратилась к строителям с вопросом, можно ли ее забрать. На что получила положительный ответ. 7 июля 2023 года персонал магазина объяснил ситуацию сотрудникам полиции. Было установлено, что все их действия были законными.
Напомним, днем 5 июля 2023 года прохожие заметили, как двое неизвестных погружают плитку себе в автомобиль и, сняв происходящее на камеру, выложили в соцсеть. В комментариях подписчики стали возмущаться и упрекать пару в вандализме.