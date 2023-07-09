Стало известно, кто разбирал плитку в Нижнем Тагиле на проспекте Мира

По словам Халтурина, сотрудники магазина самостоятельно убирали и увозили эту плитку на собственных автомобилях. Также одна из работниц «Мадонны» рассказала, что забирали ее потому, что плитка до сих пор в хорошем состоянии, несмотря на то, что укладывали ее 12-15 лет назад.