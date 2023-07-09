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Уснувший водитель за рулем под Ревдой сбил троих подростков-велосипедистов

9 июля 2023, 07:20
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель Lada Priora, уснув за рулем, сбил троих 16-летних подростков, которые ехали на велосипедах. ДТП произошло на трассе под Ревдой 8 июля 2023 года.

Компания друзей остановилась на обочине дороги, чтобы попить воды. В этот момент водитель, который заснул во время движения, съехал с трассы и влетел в ребят, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавших юношей госпитализировали в больницу. У двух из них диагностировали переломы, а третий получил сотрясение мозга.

Напомним, 4 июля 2023 года под Нижним Тагилом водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика, который ехал на самокате. Пострадавшего отвезли в больницу.

Водитель сбил 13-летнего подростка-самокатчика в поселке под Нижним Тагилом
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#Елизавета Зиборова#Велосипед#ДТП#18+#Инцидент#Дети#Ребенок#Наезд#Автомобиль#Водитель#Происшествия#Свердловская область
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