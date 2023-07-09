Уснувший водитель за рулем под Ревдой сбил троих подростков-велосипедистов

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Компания друзей остановилась на обочине дороги, чтобы попить воды. В этот момент водитель, который заснул во время движения, съехал с трассы и влетел в ребят, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавших юношей госпитализировали в больницу. У двух из них диагностировали переломы, а третий получил сотрясение мозга.
Напомним, 4 июля 2023 года под Нижним Тагилом водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика, который ехал на самокате. Пострадавшего отвезли в больницу.