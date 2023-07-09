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В Тагиле дорогу перекроют на две недели, а молодую мать нашли мертвой в лесу

9 июля 2023, 17:04
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле движение дороги перекроют на две недели, а молодую мать нашли мертвой в лесу. Рассказываем о самых резонансных событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 8–9 июля.

18-летнюю Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу под свердловским поселком Буланаш 8 июля. Молодую мать искали три недели. Опознали девушку по татуировкам и ярким волосам. Дома ее ждали родители, муж и ребенок.

Пропавшая 18-летняя девушка найдена мертвой в лесу в Свердловской области
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Жители Горноуральского городского округа пожаловались на то, что под их окнами мотоциклисты устроили гонки. Они призвали экстремалов к совести. Некоторые жители уже пожаловались в ГИБДД.

Шум от мотоциклистов под окнами возмущает жителей поселка Горноуральский
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В Верхней Салде состоятся повторные слушания проекта по строительству кремниевого завода. Новые слушания пройдут в виде опроса в период с 17 июля по 16 августа. Ранее жители выразили свое недовольство прошлым обсуждением.

Новые слушания по строительству кремниевого завода пройдут в Верхней Салде
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Дети участников СВО получили право внеочередного поступления в школы, реализующие обучение по программам общего образования. Действие постановления, подписанного главой города, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июня 2023 года.

Дети участников СВО в Нижнем Тагиле получили внеочередное право приема на обучение
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Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле перекроют в связи с проведением плановых работ с 10 по 24 июля из-за ремонта теплотрассы от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей. 10 июля здесь установят соответствующие дорожные знаки.

Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле будет перекрыто на две недели
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