Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
18-летнюю Анастасию Евдокимову нашли мертвой в лесу под свердловским поселком Буланаш 8 июля. Молодую мать искали три недели. Опознали девушку по татуировкам и ярким волосам. Дома ее ждали родители, муж и ребенок.
Жители Горноуральского городского округа пожаловались на то, что под их окнами мотоциклисты устроили гонки. Они призвали экстремалов к совести. Некоторые жители уже пожаловались в ГИБДД.
В Верхней Салде состоятся повторные слушания проекта по строительству кремниевого завода. Новые слушания пройдут в виде опроса в период с 17 июля по 16 августа. Ранее жители выразили свое недовольство прошлым обсуждением.
Дети участников СВО получили право внеочередного поступления в школы, реализующие обучение по программам общего образования. Действие постановления, подписанного главой города, распространяется на правоотношения, возникшие с 24 июня 2023 года.
Движение на улице Окунева в Нижнем Тагиле перекроют в связи с проведением плановых работ с 10 по 24 июля из-за ремонта теплотрассы от улицы Патона до проспекта Вагоностроителей. 10 июля здесь установят соответствующие дорожные знаки.