Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
При этом ночью будет наблюдаться до +18 градусов тепла. Начиная с четверга, 13 июля, станет прохладнее — до +22 градуса. Также начнутся дожди, которые завершатся лишь в пятницу, 14 июля.
В выходные синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла, это следует из данных сайта Гисметео. Ультрафиолетовый индекс будет превышен лишь в начале недели — в понедельник и вторник.
Напомним, что при повышенной солнечной активности в летний период рекомендуется пользоваться солнцезащитными кремами. Особенно это касается отдыхающих на пляжах.