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+35 градусов тепла и дожди ожидаются на рабочей неделе в Нижнем Тагиле

10 июля 2023, 14:11
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в первой половине недели ожидаются жаркие дни. Столбики термометров достигнут +35 градусов. Такая погода продлится до среды, 12 июля.

При этом ночью будет наблюдаться до +18 градусов тепла. Начиная с четверга, 13 июля, станет прохладнее — до +22 градуса. Также начнутся дожди, которые завершатся лишь в пятницу, 14 июля.

В выходные синоптики прогнозируют до +20 градусов тепла, это следует из данных сайта Гисметео. Ультрафиолетовый индекс будет превышен лишь в начале недели — в понедельник и вторник.

Напомним, что при повышенной солнечной активности в летний период рекомендуется пользоваться солнцезащитными кремами. Особенно это касается отдыхающих на пляжах.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Жара#Лето#Солнечная активность#Природа
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