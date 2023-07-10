Березовую рощу в поселке Первомайский обещают закрыть для автомобилистов

Также в ответе сказано, что жалобы от сельчан на въезжающих в парк автовладельцев в администрацию ГГО не поступали, а в Краснопольскую администрацию обращения были только в устной форме. Информация была передана участковому полицейскому отдела №1 в Нижнем Тагиле.