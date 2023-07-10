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Березовую рощу в поселке Первомайский обещают закрыть для автомобилистов

10 июля 2023, 10:14
Фото: tagilcity.ru

Березовую рощу в поселке под Нижним Тагилом обещают закрыть для автомобилистов

Администрация Горноуральского округа пообещала закрыть Березовую рощу в поселке Первомайский от заезжающих в нее автомобилей.

Как оказалось, проблема кроется в воротах местного дома культуры, которые не закрываются. Именно через них автовладельцы попадают в парк и портят объекты благоустройства.

Проезд автомобилей в Березовую рощу осуществляется через ворота у Первомайского дома культуры, которые в настоящее время не закрываются. Директору Первомайского Дома культуры Костоусову В.Г. рекомендовано привести их в исправное состояние и закрывать по окончании рабочего дня, — сообщил TagilCity.ru в официальном ответе глава ГГО Дмитрий Летников.

Также в ответе сказано, что жалобы от сельчан на въезжающих в парк автовладельцев в администрацию ГГО не поступали, а в Краснопольскую администрацию обращения были только в устной форме. Информация была передана участковому полицейскому отдела №1 в Нижнем Тагиле.

Напомним, ранее жители поселка Первомайский рассказали TagilCity.ru, что в местный парк заезжают машины, ломая деревья и портя покрытие пешеходных дорожек.

Заезжающие в парк поселка Первомайский автомобили ломают деревья и портят дорожки
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#Анна Григорьева#Парк#Береза#Авто#Общество#Эксклюзив#ГГО и пригород#Дмитрий Летников
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