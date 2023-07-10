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Дополнительные авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Красноярск

10 июля 2023, 15:30
Фото: 1MI
Количество авиарейсов Екатеринбург — Красноярск будет увеличено с 23 июля 2023 года.

Перелеты по данному маршруту будут осуществляться не менее четырех раз в неделю — во вторник, среду, субботу и воскресенье. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалиний».

Обратные рейсы — из Красноярска в Екатеринбург — будут летать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Время перелетов будет составлять три часа.

Напомним, с 23 июня 2023 года были запущены новые рейсы из Екатеринбурга в Казань, которые летают каждую неделю в понедельник и пятницу.

«Уральские авиалинии» запустят новый маршрут Екатеринбург — Казань
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