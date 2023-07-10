Дополнительные авиарейсы будут запущены из Екатеринбурга в Красноярск

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Перелеты по данному маршруту будут осуществляться не менее четырех раз в неделю — во вторник, среду, субботу и воскресенье. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Уральские авиалиний».
Обратные рейсы — из Красноярска в Екатеринбург — будут летать в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. Время перелетов будет составлять три часа.
Напомним, с 23 июня 2023 года были запущены новые рейсы из Екатеринбурга в Казань, которые летают каждую неделю в понедельник и пятницу.