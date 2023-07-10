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Два пожара разгорелось в выходные под Нижним Тагилом

10 июля 2023, 14:01
Фото: 1MI
На территории Горноуральского городского округа в прошедшие выходные, 8–9 июля, произошло два лесных пожара.

Первый произошел в вечернее время в пятницу в лесном фонде Башкарского участкового лесничества. Пламя разгорелось на площади 12 гектар, сообщает Отдел надзорной деятельности.

До населенного пункта села Башкарка пламя отделяло расстояние в 2,5 км. Пожар потушили 13 человек и шесть единиц спецтехники. Привлекались к тушению и работники лесничества, арендаторы, машинные отряды механизаторов сельского хозяйства и другие добровольцы.

В результате они предотвратили попадание огня на территорию населенного пункта. Потушили пламя полностью только на следующий день.

А 8 июля в 9:00 на землях лесного фонда Башкарского участкового
лесничества на площади 24 га также разгорелся пожар. В 8,6 км от этой местности находится деревня Новая Алабашка 8,6 км. Тушили огонь шесть человек и четыре единицы спецтехники. Потушили его только к вечеру.

Смог от пожаров повис над Нижним Тагилом 10 июля
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#Пожар#Населенный пункт#Добровольцы#Елена Озерова#Тушение пожара#Лес#Происшествия#Нижний Тагил
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