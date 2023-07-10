Два пожара разгорелось в выходные под Нижним Тагилом

А 8 июля в 9:00 на землях лесного фонда Башкарского участкового

лесничества на площади 24 га также разгорелся пожар. В 8,6 км от этой местности находится деревня Новая Алабашка 8,6 км. Тушили огонь шесть человек и четыре единицы спецтехники. Потушили его только к вечеру.