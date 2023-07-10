Два пожара разгорелось в выходные под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Первый произошел в вечернее время в пятницу в лесном фонде Башкарского участкового лесничества. Пламя разгорелось на площади 12 гектар, сообщает Отдел надзорной деятельности.
До населенного пункта села Башкарка пламя отделяло расстояние в 2,5 км. Пожар потушили 13 человек и шесть единиц спецтехники. Привлекались к тушению и работники лесничества, арендаторы, машинные отряды механизаторов сельского хозяйства и другие добровольцы.
В результате они предотвратили попадание огня на территорию населенного пункта. Потушили пламя полностью только на следующий день.
А 8 июля в 9:00 на землях лесного фонда Башкарского участкового
лесничества на площади 24 га также разгорелся пожар. В 8,6 км от этой местности находится деревня Новая Алабашка 8,6 км. Тушили огонь шесть человек и четыре единицы спецтехники. Потушили его только к вечеру.