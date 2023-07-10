Екатеринбург стал четвертым городом России по численности населения

В Москве по последним данным живет около 13 млн человек, в Петербурге — порядка 6 млн человек, в Новосибирске — более 1,6 млн граждан, в Екатеринбурге — примерно 1,6 млн человек. Следом за уральской столицей в рейтинге расположилась Казань с населением 1,3 млн граждан.