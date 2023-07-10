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Екатеринбург стал четвертым городом России по численности населения

10 июля 2023, 13:17
Фото: Midjourney
В 2023 году Екатеринбург стал четвертым городом России по численности населения.

На первом месте рейтинга находится Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Новосибирск. Рейтинг опубликовал Росстат.

В Москве по последним данным живет около 13 млн человек, в Петербурге — порядка 6 млн человек, в Новосибирске — более 1,6 млн граждан, в Екатеринбурге — примерно 1,6 млн человек. Следом за уральской столицей в рейтинге расположилась Казань с населением 1,3 млн граждан.

Как рассказал глава комитета по аналитике РГУДО Михаил Хорьков, количество жителей выросло в Краснодаре, Красноярске, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве.

А такие города, как Самара и Тюмень, приближаются к численности населения 1 млн человек.

Снижение численности населения прогнозируется в Нижнем Тагиле в ближайшие 3 года
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#Екатеринбург#Чиленность населения#Росстат#Города#Москва#Санкт-Петербург#Рейтинг#Общество#Елена Озерова
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