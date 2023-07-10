Екатеринбург стал четвертым городом России по численности населения

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
На первом месте рейтинга находится Москва, на втором — Санкт-Петербург, а на третьем — Новосибирск. Рейтинг опубликовал Росстат.
В Москве по последним данным живет около 13 млн человек, в Петербурге — порядка 6 млн человек, в Новосибирске — более 1,6 млн граждан, в Екатеринбурге — примерно 1,6 млн человек. Следом за уральской столицей в рейтинге расположилась Казань с населением 1,3 млн граждан.
Как рассказал глава комитета по аналитике РГУДО Михаил Хорьков, количество жителей выросло в Краснодаре, Красноярске, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Москве.
А такие города, как Самара и Тюмень, приближаются к численности населения 1 млн человек.